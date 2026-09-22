Las autoridades comienzan nuevamente la siembra de los rollos de grama en la pista interior

La última vez que el hipódromo de Parx Racing tuvo actividad en pista de grama fue hasta septiembre de 2024. La Asociación de Jinetes y Criadores de Purasangres de Pennsylvania (PTHA) anunció importantes avances en el proyecto de la pista de césped de Parx, y que el mismo comenzaría a finales de este verano.

Parx Racing tendrá una nueva pista de grama

Este lunes, como se tenía planificado, las autoridades reiniciaron con la colocación de los rollos de grama en la pista interna en el circuito ubicado en el condado de Bensalem, Pensilvania.

En agosto de la temporada 2024, el recorrido se cerró después de que una lesión catastrófica en un equino durante una carrera de apuestas diera lugar a una eutanasia, lo que desencadenó una revisión de seguridad por parte de la Autoridad de Integridad y Seguridad de las Carreras de Caballos (HISA).

Sin embargo, la HISA autorizó la reapertura de la pista dentro de varias semanas, y Parx implementó nuevos protocolos y procedimientos de mantenimiento, que fueron inútiles. Porque, ocurrió otra lesión en una carrera de césped y la eutanasia en la cartelera preliminar del Pennsylvania Derby (G1) el 21 de septiembre de 2024 dieron como resultado un segundo cierre, y el hipódromo se cerró por el resto de la temporada de 2024.

Nueva estructura y modernización

Jeffrey A. Matty, Jr., director ejecutivo de la organización, confirmó mediante un comunicado oficial que la fase de cimentación y preparación de la infraestructura base ya ha concluido con éxito.

Luego de sufrir retrasos imprevistos y ajenos a la organización, la PTHA inició la colocación del nuevo césped en rollos este lunes 21 de septiembre de 2026. Este ajuste estratégico busca asegurar el óptimo enraizamiento de la grama de cara a su debut competitivo en 2027, beneficiando directamente a jinetes, propietarios y aficionados.