La sangre del semental más millonario de todos los tiempos estará presente este domingo en La Rinconada

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La llegada de más ejemplares importados a la hípica nacional continua, y este domingo 13 de septiembre no será la excepción con el debut de varios potros y potras dentro de las pruebas de la reunión 36 donde se realizarán un total de 14 carreras y dos de ellas son clásicos de grado.

La Rinconada: La sangre del semental más millonario de todos los tiempos estará presente este domingo

A la altura de la quinta carrera no válida, con hora de partida de las 2:40 de la tarde, se va a disputar una carrera reservada para potros nacionales o importados de dos años, debutantes o no ganadores, en una distancia de 1.100 metros, donde ha sido inscritos un total de siete dosañeros, donde el entrenador Gabriel Márquez ha firmado la presentación de dos dosañeros a competir.

Uno de ellos es el debutante importado Kupido (USA), el cual es nacido el 10 de mayo del 2024, en los espacios de Kenneth D’Oyen y es un producto del purasangre y semental Cupid en Palmach por Violence, el cual hará su debut como purasangre de carreras en nuestro país.

Su padre, Cupid, es ganador de seis en 13 actuaciones, donde sumó logros en el Rebels Stakes G2 del 2016 y el Santa Anita Stakes G1 en el mismo óvalo en el 2017, es un tordillo, hijo del múltiple campeón semental, Tapit, el cual es el único semental que ha generado más de 200 millones de dólares con sus hijos.

Mientras que su abuelo materno, Violence es un ganador de tres en cuatro actuaciones que cumplió bajo el entrenamiento de Bob Baffert. No presenta trabajos oficiales hasta los momentos, según la División de tima tiempos del INH.