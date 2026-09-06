La Rinconada: Estos son los retirados de la reunión N°35 del 6-09-2026

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Este domingo el Hipódromo La Rinconada verá realizar la jornada hípica número 35 del año, con una programación de 14 carreras a partir de la 1:00 de la tarde, y donde se celebrará la Gala Hípica de Caracas del 2026,con tres clásicos de grado 1, como lo son, el Clásico Internacional Propietarios La Rinconada en 2.000 metros en la octava prueba, el Clásico Internacional "Cruz del Ávila" GI para yeguas de tres y más años en 1.900 metros y la Copa Invitacional del Caribe en 1.600 metros.

La Rinconada. Ejemplares retirados en la reunión 35.

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH), como es habitual cada domingo por la mañana, publica un último listado de los ejemplares que han sido retirados de las competencias debido a razones médicas o decisiones reglamentarias. Esta práctica es fundamental para mantener la transparencia y el bienestar de los caballos participantes.

Los ejemplares retirados hasta los momentos en la reunión 35 son:

5 carrera: #2 Aslaug Claudicación del Miembro Anterior Derecho

5 carrera #7 Guilia Inapetencia

6 carrera #Abracadabra Traumatismo Bucal

6 carrera #Katire Claudicación Miembro Posterior Izquierdo

13 carrera #4 Time Report Disposición Reglamentaria

13 carrera #9 Rey Joaquín Disposición Reglamentaria