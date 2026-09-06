Hipismo

La Rinconada: Estos son los retirados de la reunión N°35 del 6-09-2026

Te mostramos los ejemplares que no estarán en acción en el óvalo de Coche

Por

Saúl García
Domingo, 06 de septiembre de 2026 a las 08:00 am
La Rinconada: Estos son los retirados de la reunión N°35 del 6-09-2026
David Urdaneta
Suscríbete a nuestros canales

Este domingo el Hipódromo La Rinconada verá realizar la jornada hípica número 35 del año, con una programación de 14 carreras a partir de la 1:00 de la tarde, y donde se celebrará la Gala Hípica de Caracas del 2026,con tres clásicos de grado 1, como lo son, el Clásico Internacional Propietarios La Rinconada en 2.000 metros en la octava prueba, el Clásico Internacional "Cruz del Ávila" GI para yeguas de tres y más años en 1.900 metros y la Copa Invitacional del Caribe en 1.600 metros. 

NOTAS RELACIONADAS

La Rinconada. Ejemplares retirados en la reunión 35.

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH), como es habitual cada domingo por la mañana, publica un último listado de los ejemplares que han sido retirados de las competencias debido a razones médicas o decisiones reglamentarias. Esta práctica es fundamental para mantener la transparencia y el bienestar de los caballos participantes.

Los ejemplares retirados hasta los momentos en la reunión 35 son:

5 carrera: #2 Aslaug Claudicación del Miembro Anterior Derecho

5 carrera #7 Guilia    Inapetencia

6 carrera #Abracadabra  Traumatismo Bucal 

6 carrera #Katire Claudicación Miembro Posterior Izquierdo

13 carrera #4 Time Report Disposición Reglamentaria 

13 carrera #9 Rey Joaquín   Disposición Reglamentaria

Tag de notas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?