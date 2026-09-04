Este fue el último caballo que salió como perdedor en una carrera de 1.800 metros en La Rinconada

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La afición hípica venezolana vivirá un domingo excepcional en el óvalo de Coche. La reunión número 35 del año presentará una robusta programación de 14 competencias, engalanada por la fastuosa Gala Hípica de Caracas con tres eventos de Grado 1 internacionales, sirviendo además de antesala para el tradicional juego del 5y6 Nacional, que subirá el telón en la novena carrera de la tarde.

La Rinconada: Este fue el último caballo que salió como perdedor en una carrera de 1.800 metros

Sin embargo, las miradas de los analistas también se centrarán en el bloque de las pruebas no válidas. Específicamente en la sexta competencia (pautada para las 3:05 p.m.), un llamado especial que rompe con una larga sequía: una selecta prueba en distancia de 1.800 metros reservada para ejemplares de tres y cuatro años, debutantes o perdedores.

La nómina original de nueve aspirantes sufrió una baja sensible este viernes tras el retiro oficial de Abracadabra debido a un traumatismo bucal. Ante este escenario, la triple fórmula de la competencia queda encabezada por Triunfante, un pupilo de Humberto Correia que contará con la codiciada conducción de Robert Capriles; el importado Make Sense of It, entrenado por Carlos Luis Uzcátegui y que llevará el descargo del aprendiz José Daniel Calicho; y Gun Bolt, presentado por Gabriel Márquez con el experimentado Johan Aranguren en los estribos.

Correr este trayecto de aliento para el lote de no ganadores constituye un hecho inédito en el mediano plazo dentro del hipódromo principal de Caracas. La última oportunidad en que se celebró una competencia bajo estas condiciones exactas fue el 17 de abril de 2022. Aquella tarde, el recordado purasangre El Gran Bricelio logró salir de perdedor agenciando un registro de 113”4 para la distancia, conteniendo el fuerte avance de Rod Hendrick, quien debió conformarse con el segundo lugar. Curiosamente, el tiempo se encargaría de darle un valor supremo a esa carrera, ya que ambos ejemplares terminarían escalando hacia el máximo lote para convertirse en descollantes ganadores clásicos de nuestra hípica.