La Rinconada: Estos son los retirados de la reunión N°25 del 14-06-2026

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Este domingo 14 de junio del 2026, se realizará la reunión hípica númro 25 del año en el Hipódromo La Rinconada con una programación de 13 carreras, donde se disputarán las ediciones 77 del Clásico Ejercito Bolivariano (GII) para ejemplares maduros de cuatro y más años en 1.800 metros y el primer paso de la Triple Corona Nacional para potros de tres años en la tradicional milla de 1.600 metros con el Clásico José Antonio Páez (GI), y ambas selectivas dentro de las válidas del juego del 5y6 nacional.

La Rinconada: Ejemplares retirados por el INH en la reunión 25.

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH), como es habitual cada domingo por la mañana, publica un último listado de los ejemplares que han sido retirados de las competencias debido a razones médicas o decisiones reglamentarias. Esta práctica es fundamental para mantener la transparencia y el bienestar de los caballos participantes.

Los ejemplares retirados hasta los momentos en la reunión 24 son:

Hasta el momento de la publicación de esta nota, los ejemplares que han sido retirados son:

9 carrera: #6 Viejo Parra Claudicación Miembro Anterior Derecho.