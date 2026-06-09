Korean’s Girl gana el Clásico Ramón Matías Mella primera pata de la Triple Corona en dominicana

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Este sábado se disputó la primera gema de la triple corona en República Dominicana, con una victoria contundente de la potra Korean’s Girl en el Clásico Ramón Matías Mella, para mantener su invicto en siete presentaciones.

La potranca Korean’s Girl mantuvo su invicto contra los machos

La potranca Korean’s Girl, hija de Asterisk (USA) en Artemisa (DOM) por Castle Springs (GB), derrochó clase tras conquistar este sábado el Clásico Ramón Matías Mella, primera prueba de la Triple Corona del hipismo dominicano, disputada en el Hipódromo Quinto Centenario.

La competidora del Establo Emma Elena, con Trusman Quevedo como jinete y Demetrio A. Correa como entrenador, tuvo un dominio absoluto en la competencia de 1,700 metros desde el principio, después de una salida falsa, y terminó la carrera con un tiempo de 1:47.00.

Con el triunfo, Korean's Girl logró su sexta victoria seguida en carreras clásicas y alargó su invicto a siete actuaciones, estableciéndose como la competidora más prominente entre las potrancas nativas del circuito hípico nacional.

Además, el jinete Quevedo, quien lidera la competencia de jinetes con 49 triunfos en la temporada 2026, ha ganado el octavo clásico de este año.

La carrera forma parte del proceso de selección para determinar el representante dominicano en el Clásico del Caribe, programado para diciembre próximo en Puerto Rico.

Los siguientes eventos válidos para la triplecorona son:

Segunda Gema: Clásico Francisco del Rosario Sánchez: Se celebrará a finales de junio o principios de julio de 2026 en distancia de 1,800 metros.

Tercera Gema: Clásico Juan Pablo Duarte: Está oficialmente programado para el sábado 1 de agosto de 2026 en distancia de 2,000 metros