Kentucky Oaks: Nycon ha sido retirada de la primera Triada femenina

Suscríbete a nuestros canales

El Kentucky Oaks (G1), llega con una bolsa de premios de 1.5 millones de dólares, que se disputará el viernes en Churchill Downs. En esta prestigiosa competición participan 13 potrancas de 3 años, debido al retiro esta mañana de la potra Nycon, que había entrado por My Miis Mo luego de retiro hace dos días.

Kentucky Oaks: Nycon está fuera y quedan 13 potras

Este viernes con una cartelera de 13 competencias con siete stakes, engalana la jornada del Kentucky Oaks Day. La potra Nycon, ha sido retirada para el evento a correrse esta noche en Churchill Downs.

Este retirado fue anunciado en una publicación del reportero en X Kevin Kerstein de la oficina de prensa de Churchill Downs y también se publicó en Equibase.

De manera que la carrera de los Lirios, solo contará con la participación de 13 potras de segundo año en campaña