Kentucky Oaks: Francisco Arrieta podría ser el segundo venezolano en lograr esta hazaña en la carrera de los lirios

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La camada de látigos zulianos que hacen vida en el turf de Estados Unidos continúan con sus excelentes campañas de montas y uno de ellos, es el astro zuliano Francisco Arrieta, quien esta semana busca reeditar el título de campeón en Oaklawn Park y cuenta con tres grandes montas en la semana del Kentucky Derby (G1).

Estados Unidos: Francisco Arrieta por la historia en el Kentucky Oaks (G1)

La Primera monta importante del viernes para Francisco Arrieta será en la séptima competencia de 13 que se realizarán, y donde se disputará el Unbridled Sidney Stakes (G3) de $500.000 que se realiza en distancia de 1.100 metros en grama, donde montará a Haulin Ice del trainer Saffie Joseph Jr. la cual parte como una de las favoritas para ganar la prueba.

Luego, en la novena carrera del programa, volverá a hacer yunta con Saffie Joseph Jr., ahora con Navajo Warrior en el Alysheba Stakes (G2) de $750.000 en recorrido de 1.700 metros en arena, en una prueba que cuenta con la presencia de varios ejemplares que fueron parte de la triple corona de la temporada 2025.

Por último, y más importante, la prueba central de la jornada la edición 152 de las Kentucky Oaks (G1) para potras de tres años, en distancia de 1.800 metros donde participarán las 14 mejores tresañeras del año por un premio de $1.5 millones de dólares, y en cual el látigo zuliano montará a Counting Stars del trainer Mark Casse.

Arrieta en caso de conseguir la victoria sería el segundo venezolano en ganar la prueba más importante para potras en el turf de Estados Unidos. Antes lo hizo su paisano Javier Castellano en 2016 sobre Cathryn Sophia.