Kentucky Derby: Entérate cuál es la letra del alfabeto que más ganadores ha dado en la historia

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Dentro del grupo de curiosidades estadísticas que rodean al Kentucky Derby (G1), existe una que se sigue con especial detalle: la relación entre la letra inicial del nombre de los ejemplares y su éxito en la carrera.

Según los registros oficiales, un total de 2,034 purasangres han participado en la "Carrera de las Rosas" desde su edición inaugural en 1875. En este historial, tres letras aún no conocen la victoria, mientras que otras cinco superan la decena de triunfos.

La letra más ganadora: La "S"

La inicial más exitosa en la historia del Kentucky Derby (G1) es la "S", con un total de 20 triunfos en 218 participaciones. El éxito más reciente para esta letra lo alcanzó Sovereignty el año pasado.

Para esta edición, la letra "S" buscará ampliar su dominio con los ejemplares So Happy y Six Speed, tras el retiro de Silent Tactic este miércoles por la mañana.

El resto del podio

Letras "B" y "C" (13 victorias): El último ganador para la "B" fue Big Brown en 2008. Por su parte, la "C" sumó su triunfo más reciente con Country House, declarado ganador oficial tras la descalificación de Maximum Security en 2019 . En esta edición 152, el representante de esta letra será Commandment.

El último ganador para la "B" fue Big Brown en 2008. Por su parte, la "C" sumó su triunfo más reciente con Country House, declarado ganador oficial tras la descalificación de Maximum Security en . En esta edición 152, el representante de esta letra será Commandment. Letras "A" y "M" (12 victorias): Ambas iniciales han logrado "tomarse la foto" en doce ocasiones. Este año, la "A" estará representada por Albus.

Las menos afortunadas

En el extremo opuesto se encuentra la "Z", que cuenta con una única victoria lograda por Zev en 1923. Por otro lado, las letras "Q", "X" y "Y" jamás han ganado. Cabe destacar que la "X" ni siquiera registra participaciones, mientras que la "Q" lo ha intentado en siete ocasiones y la "Y" en tres.