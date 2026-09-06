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Aunque perdió ventaja en su temporada en el meeting de Saratoga, este sábado el jinete puertorriqueño José Ortiz fue el más destacado de la jornada en Kentucky Downs con cuatro victorias en el meeting de Kentucky Downs, donde cumplió con un total de 12 montas.

Estados Unidos: José Ortiz arrasa en Kentucky Downs con poker de triunfos

La primera de las victorias de este sábado para Ortiz en Kentucky Downs, llegó en la segunda carrera, en un Maiden Special Weight de $170.000 para potros de dos años en distancia de 1.400 metros en grama, donde triunfó con Majik Mooney, pensionado de Joe Sharp, el cual dejó un tiempo oficial de 1:24.89 y generó un excelente pago de $25.54 a ganador, $13.70 el place y $7.02 el show de la carrera.

El doblete lo alcanzaría en la cuarta carrera, en un Allowance de $180.000 para potras y yeguas de tres y más años en distancia de 1.300 metros, también en grama, donde conseguiría la foto con Emblaze, pupila de Miguel Clement, la cual dejó un crono oficial de $9.20 a ganador, $5.32 el place y $4.16 el show de la carrera.

La tercera victoria de la tarde sabatina para Ortiz llegó inmediamente en la quinta carrera, en un Maiden Special Weight de $170.000 para ejemplares de tres y más años en 1.300 metros, en grama, en la cual ganaría con Red Square, presentado por Wesley Ward, yd dejó un tiempo oficial de 1:16.05 y pagó $45.04 a ganador, $3.02 el place y $2.40 el show.

Por último, y para cerrar la tanda de triunfos, alcanzaría la victoria en el Light and Wonder Kentucky Downs Turf Sprint STAKES con la yegua Possiblemente, en otra victoria con Joe Sharp y conseguir un puesto en la Breeder’s Cup Turf en Keeneland. La yegua dejó 1:09.28 en 1.200 metros en grama, y pagó $11.58 a ganador, $7.18 el place y $4.54 el show.