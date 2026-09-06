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El hipódromo de Kentucky Downs tuvo los ojos del mundo este sábado con un programa de 12 carreras, donde se disputaron varios Stakes y dos de ellos, fueron clasificatorias para la próxima edición de la Breeders’ Cup a realizarse en Keeneland, entre octubre y noviembre de este año.

Estados Unidos: Nieta de Sadler´s Well gana la Kentucky Turf Cup Invitational y va a la Breeders’ Cup

Una de las selectivas de la jornada de este sábado en el hipódromo de Kentuxcky Downs, fue la Kentucky Turf Cup Invitational, reservada para ejemplares de tres y más años en distancia de 2.400 metros en grama con un premio a repartir de dos millones de dólares donde la victoria fue para el ejemplar Tiffany (IRE), entrenado por Sir Mark Prescott y montada por Luke Morris.

Los parciales de la carrera fueron de 25,77 en los primeros 400 metros, la primera media milla en 51,02, los 1.200 metros en 1:14,62, la milla en 1:37,82 y los 2.000 metros en 2:01,96, para terminar con un tiempo de 2:25.37 y un remate de 24,41 en los 400 metros finales, para generar un pago de $15.98 a ganador, $6.54 el place y $4.88 el show para la hija del semental Farhh (GB) en Affinity (GB), por el mítico Sadler's Wells.

La hembra de seis años, alcanzó su novena victoria en 19 presentaciones y la primera en su incursión en un hipódromo de Estados Unidos y que superó el millón de dólares en dinero producido como purasangre para su dueño, Elite Racing Club.