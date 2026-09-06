Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este sábado se disputó en el hipódromo de Kentucky Downs una jornada de 12 competencias, donde en dos de ellas, se disputaron pruebas clasificatorias para la Breeders’ Cup de este año en Keeneland.

Estados Unidos: Potra hija del mismo semental de Tale of May consigue su puesto a la Breeders’ Cup

En la sexta carrera de la jornada en Kentucky Downs, se corrió la edición 2026 del Light and Wonder Kentucky Downs Turf Sprint Stakes para yeguas de tres y más años en distancia de 1.200 metros en grama, con un premio de $1.750.000, donde la victoria la consiguió Possiblemente, pensionada de Joe Sharp con la monta del astro boricua José Ortiz.

Los parciales de la carrera fueron de 22.00 exactos en 400 metros, 43,82 en la media milla, y 55.25 en los 1.000 metros, con un tiempo final de 1:09.28 y un remate de 14.03 en los 200 finales. Los dividendos que generó fueron de $11.58 a ganador, $7,18 el place y $4.54 el show de la carrera.

La potra de dos años es una hija de Tale of Ekati en Internal Burbon por Not Bourbon, la cual alcanzó su 11 victoria en 34 presentaciones y consigue su puesto para la Breeders’ Cup Turf en Keeneland.

Para José Luis Ortiz fue su victoria 225 del año en una jornada donde conisguió hasta cuatro victorias en el óvalo de Kentucky Downs.