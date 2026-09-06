Summer Starlet mantiene su invicto y va a la Breeders’ Cup Juvenile Fillies

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El meeting de Saratoga contó este sábado con una jornada de 12 carreras, donde se disputaron dos Stakes y uno de ellos, daba un puesto seguro para la Breeders’ Cup de este año, en el programa de carreras del WinAndYoureIn (ganas y estas dentro) que se realiza por todo el mundo en la doble jornada de los Stakes de los Criadores.

Estados Unidos: Summer Starlet mantiene su invicto y va a la Breeders’ Cup

Una de las clasificatorias que se disputó este día, fue el Spinaway Stakes de $300.000 en la 11 prueba del programa en Saratoga, reservada para potras de dos años en distancia de 1.400 metros en arena, donde la victoria la consiguió Summer Starlet con la monta del panameño Ricardo Santana Jr. y entrenada por Steven Asmussen.

Los parciales de la carrera fueron de 22.35 en los 400 metros, 44.96 en la media milla, y 1:09.72 en los 1.200 metros con un tiempo final de 1:22.72 con un remate de 12 exactos en los 200 metros finales, para generar un dividendo de $5.24 a ganador, $2.90 el place y $2.34 el show de la carrera.

La potra de dos años es una hija del semental City of Light en Act Now por Street Sense, nacida el 3 de marzo del 2024 en Newstead Corp, la cual, ahora está invita en dos presentaciones y supera los $220.000 en dinero producido.

Con su victoria, ya tiene su entrada asegurara para la Breeders’ Cup Juvenile Fillies de este año en Keeneland.