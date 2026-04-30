José Francisco D’Angelo busca la sorpresa en el Knicks Go Overnight Stakes en Churchill Downs

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De todas las pruebas selectivas del sábado en Churchill Downs, solo una carece de grado, aunque ofrece un atractivo premio de $200.000: el Knicks Go Overnight Stakes. Esta competencia se disputará en el sexto turno de la programación sabatina, como parte de la antesala al Kentucky Derby (G1), que se celebrará en la duodécima carrera.

Kentucky Derby: José Francisco D’Angelo por la sorpresa en el Knicks Go Overnight Stakes

La selectiva está reservada para ejemplares de cuatro o más años que no hayan ganado un stakes de grado durante la temporada 2025 o en lo que va de 2026. La prueba cuenta con 11 purasangres inscritos para un recorrido de 1.600 metros sobre arena.

Uno de los participantes es Brotha Keny, bajo el entrenamiento del venezolano José Francisco D’Angelo y la monta del astro puertorriqueño Manuel Franco. Aunque no figura entre los favoritos, el ejemplar mostró una notable mejoría en su última actuación en el Pan American Stakes (G3) en Gulfstream Park.

El favoritismo recae sobre el pupilo de Brad Cox, Dragoon Guard, quien tendrá a Irad Ortiz Jr. sobre el lomo y un Morning Line de 3-1. Una segunda opción es Tour Player, pensionado de D. Whitworth Beckman, con el francés Flavien Prat.

En esta misma prueba también participará el jinete venezolano Junior Alvarado sobre el ejemplar Capital Idea, de la cuadra de William Mott.