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Este viernes el hipódromo de Gulfstream Park inició la semana nueve del Royal Palm Meet con una programación de nueve carreras. Los jockeys venezolanos asumieron el protagonismo al asegurar tres victorias seguidas, combinación que generó un Pick 3 con un pago de $131.50 para los boletos acertados.

Estados Unidos: Jockeys venezolanos generan Pick 3 que paga $131.50 en Gulfstream Park

El primer látigo venezolano en registrar un triunfo este viernes fue el líder de la estadística, Samy Camacho, durante la segunda carrera. En un Maiden Special Weight de $70.000 para potras de dos años en 900 metros (arena), Camacho triunfó con Prime Aurora, ejemplar del entrenador Abraham Gardea. El tiempo oficial de la competencia se fijó en 51.37 segundos y otorgó dividendos de $13.40 a ganador, $6.20 a place y $3.40 a show.

Inmediatamente después llegó el turno del jinete aprendiz sensación de Gulfstream Park, Yolber Torres. El conductor se impuso con la yegua Zolene del entrenador venezolano José Francisco D'Angelo en un Claiming de $26.500 en recorrido de 1.000 metros. La marca cronométrica oficial se estableció en 57.40 segundos, lo cual generó pagos de $8.20, $3.60 y $2.60 respectivamente.

Por último, en la cuarta carrera del programa de este viernes y primera válida del Pick 6 en Gulfstream Park, venció el jockey venezolano José Gregorio Torrealba. El jinete guio a la yegua Justice Prevails, presentada por el trainer Kent Sweezey, en un Maiden Claiming de $44.000. La corredora agenció un registro de 1:45.74 en 1.700 metros sobre pista sintética para dejar dividendos de $8.00 a ganador, $3.80 a place y $3.00 a show.

La seguidilla de éxitos conseguida por los profesionales venezolanos en la segunda, tercera y cuarta carrera de este viernes en Gulfstream Park consolidó el pago del Pick 3 por un monto definitivo de $131.50.