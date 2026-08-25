Jockey venezolano reta a Skippylongstocking en el millón de dólares del Charles Town Classic Stakes (G1)

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Este viernes 28 de agosto se corre en el hipódromo de Charles Town, ubicado en West Virginia, uno de los eventos más importantes para el hipódromo cada año, el Charles Town Classic (G2), dotado de un millón de dólares, en el cual Skippylongstocking, ganador de este evento 2023 y 2024, busca la revancha ante Banishing, ganador de la pasada edición.

Charles Town: Más de 2,8 millones de dólares se reparten

De los 72 ejemplares nominados para la edición 18 del Charles Town Classic (G2), dotado con un millón de dólares en premios a repartir, solo 10 acudieron a la cita. El pelotón lo encabezan Banishing y Skippylongstocking.

Banishing, llega a este evento con los triunfos en el Godolphin Mile (G2) en Meydan para el copropietario y entrenador David Jacobson. Al igual que en 2025, Banishing llegará al Classic tras una victoria en el Jeff Hall Memorial Stakes en Ellis Park, y buscará unirse a Researcher, Imperative, Art Collector y Skippylongstocking como bicampeón de la carrera más prestigiosa de Virginia Occidental. Este último intentará hacer historia este año, como el único con tres logros.

Skippylongstocking, por su parte, tras lograr las victorias en las ediciones de 2023 y 2024 del Clásico, el pasado año llegó último debido a un desequilibrio electrolítico.

La noche del Classic and Oaks comienza a las 5 pm hora venezolana. Estos son los inscritos: