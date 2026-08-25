Gold Phoenix va por dos récords históricos en Del Mar

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Este fin de semana, el hipódromo Del Mar reunirá a un grupo de los mejores ejemplares de varias divisiones en distintas competencias sobre distancias y superficies distintas. Dos pruebas de grado: el Pat O’Brien Stakes (G2) de $250,000 y el Del Mar Handicap (G2) de $300,000.

Del Mar Handicap (G2) será la prueba de cierre

La última carrera de la jornada sabatina fue reservada para el Del Mar Handicap (G2) en distancia de 2,200 metros en pista de grama con una bolsa de $300.000 a repartir entre los 11 participantes que atrajo esta carrera para machos maduros, calificados y ganadores de prueba de grado.

Entre los nominados está el experimentado ejemplar castrado de ocho años Gold Phoenix, de origen irlandés, que será conducido por Héctor Berrios, para el experimentado entrenador Phil D’Amato. Gold Phoenix buscará su cuarta victoria en la temporada, además el séptima Stakes en Del Mar, y podría significar su quinto triunfo en el Del Mar Handicap (G2) de manera consecutiva, un hecho único para un ejemplar en cualquier prueba de grado en Estados Unidos.

El entrenador Phil D'Amato posee el récord con más victorias, con un total de diez de las últimas 12 ediciones del Del Mar Handicap. Gold Phoenix ganó la versión 2022 y 2025 con la monta de Flavien Prat; la 2023 la ganó con Juan Hernández y con Kyle Frey, la edición del 2024.

Por su parte, Phil D'Amato lo hizo con Red King (2020), Acclimate (2019), Fashion Business (2018), Hunt (2017) y con Big John B (2014-15). El Del Mar Handicap (G2) fue programado para las 9:30 p.m. hora venezolana.