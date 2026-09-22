La legión de jinetes venezolanos continua en ascenso y ahora tocó el viejo continente, donde este lunes, vio el debut del jinete venezolano Héctor Enrique Roa Hernández en el mítico hipódromo de Angers, en el condado de Ecouflant, al noroeste de Francia.

Hipismo: Jockey venezolano debuta en mítico hipódromo de Francia

En la jornada de carreras de este lunes en el hipódromo de Angers, en Francia, se realizó una programación de ocho carreras, donde en la tercera prueba de la programación, se disputó una carrera de 1.350 metros en grama, contó con la victoria de la purasangre Nevada Du Seuil, pensionada de Mickael Seror con la monta de Augustin Madamet.

En la misma prueba, corrió y compitió la yegua Modelling (IRE) una potra de tres años, entrenada por Nicholas Le Roch, la cual fue montada por el jinete venezolano Héctor Enrique Roa, con un peso de 61 kilos, la cual, luego de finalizar segunda, fue descalificada por los comisarios del recinto hípico por sobrepasar el limite de latigos en una prueba.

Modelling es una potra irlandesa de tres años, con una campaña de una victoria en cinco presentaciones, es un producto del semental Lucky Vega en I’am Beautifull (IRE) por Rip Van Winkle , nacida el 4 de abril del 2023, es propiedad de Nicolas Pelletier De Chambure.

Héctor Roa tiene tres años en campos franceses y está trabajando como traqueador en los espacios del Haras D’Etreham, en Normandía, y quienes le permitieron conseguir la licencia de montas para debutar este lunes.

Roa llegó a Francia, gracias a las diligencias de la Asociación Civil Vamos Venezuela, la cual se ha encargado de trabajar para conseguir la visa de trabajo de 17 jinetes traqueadores venezolanos en diferentes Haras en los campos de Normandía en Francia y de cuidacaballos (Growns), por parte del turfman criollo Francisco Javier Barrios Díaz.