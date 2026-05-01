Jockey venezolano consigue su primera victoria en Churchill Downs y llega a las 200 en su carrera

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A pocas horas para que se realice la edición 152 del Kentucky Oaks (G1) en el hipódromo de Churchill Downs la noche de este viernes con las mejores potras de tres años del 2026, la tarde del jueves se realizó una jornada de 12 competencias donde la más importante fue el Mamzelle Stakes (G3), conseguida por el astro boricua Irad Ortiz Jr., con el ejemplar Cy Fair.

Kentucky Oaks: Christopher Elliott Bracho gana su primera carrera en Churchill Downs

A la altura de la tercera prueba de la jornada del jueves en el hipódromo de Churchill Downs se disputó un Maiden Claiming de $57.000 para yeguas de tres y más años en distancia de 1.600 metros en arena, donde la victoria fue para la purasangre Fresh Out, presentada por el entrenador Kenneth McPeek y tuvo la monta del estadounidense- venezolano Christopher Elliott Bracho.

Los parciales de la competencia fueron de 23,47 en los primeros 400 metros, 47.58 en la media milla, 1:13.10 en los 1.200 metros, mientras que los 1.400 metros los marcaron en 1:25.72 y la milla en 1:39.13, para un remate en los 200 finales de 13.41, y generó dividendos de $15.06 a ganador, $7.30 el place y $4.90 el show, para ser el segundo más alto de la programación.

Fresh Out es una hiija edel semental Volatile en Lyrical Lady por More Than Ready la cual consigue su primera victoria como purasangre luego de seis presentaciones, para los colores de John Roven. Por su parte, para su jockey, Christopher Elliott Bracho fue su triunfo 21 del año y el primero que consigue en el afamado hipódromo de Kentucky en su corta carrera donde, también, llegó a las 200 victorias como jockey profesional en Estados Unidos.