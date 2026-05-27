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Este sábado, el hipódromo de Churchill Downs ofrecerá una jornada de 11 carreras con la disputa de siete Stakes en el marco del Stephen Foster Preview Day, antesala de la gran cita del próximo mes en el mismo recinto.

Estados Unidos: Jockey venezolano busca ganar su primer Stakes de grado en Churchill Downs

La prueba más importante de la jornada en Kentucky ocupará el décimo turno de la programación: la edición 2026 del Blame Stakes (G3) ($300.000). La competencia para ejemplares de cuatro y más años contará con un recorrido de 1.800 metros en arena y una nómina de ocho purasangres en acción.

En dicha selectiva, la entrenadora Heather Irion presentará a Liberal Arts con la monta del jockey profesional venezolano Reynier Arrieta, en defensa de los colores de Osmel Núñez. Este hijo del semental Arrogate en Ismene, por Tribal Rule, registra una campaña general de cinco victorias en 14 presentaciones con más de $600.000 dólares en premios.

El corredor de cinco años viene de finalizar sexto en el Oaklawn Handicap G2. Previo a esa salida, conquistó el Knicks Go Overnight Stakes el pasado 3 de mayo en el propio óvalo de Churchill Downs.

Para el jinete venezolano Reynier Arrieta esta oportunidad representa la opción de alcanzar su primer Stakes de grado en el exigente circuito de los Estados Unidos. Arrieta acumula un historial de 313 triunfos en casi 2.500 compromisos y en la presente temporada registra dos victorias en el meeting de Fairmount Park, óvalo donde se mantiene activo.