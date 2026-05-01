Jinetes venezolanos se lucen en jornada especial del 1 de mayo en Uruguay

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Este viernes 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador a nivel mundial, tiene una celebración especial a nivel del turf en el sur del continente, donde se celebra una gran jornada hípica en el hipódromo de San José, en Uruguay, dentro del turf maragato, uno de los más importantes de esa nación.

Día del Trabajador: Caracol Pérez y Francisco Urdaneta ganan en Uruguay

Como parte de la celebración de los 100 años del turf hípico en San José y el día del Jockey Club de esa entidad, este viernes se cumple una programación de 11 carreras desde las 8:15 de la mañana en el óvalo de maragato, donde los jockeys venezolanos Jorge “Caracol” Pérez y el zuliano Francisco Urdaneta han logrado cada uno una victoria hasta los momentos.

El primero en haber conseguido la victoria fue el experimentado “Caracol” Pérez con la yegua Rosaleda del entrenador Matías Jara en la segunda competencia de la jornada hípica sureña. Pérez indicó al portal turfmaragato en la cuenta oficial de la red social Instagram: “Contento y agradecido con Dios por la victoria, alegra por la pasión de las personas en el evento”.

Luego sería el turno del zuliano Francisco Urdaneta en la sexta competencia de la jornada, al ganar con el ejemplar Celestial Counstes del trainer Charlie Alfano.

La jornada hípica reúne ejemplares de los municipios de, San José, Las Piedras, Maroñas, Colonia, Flores, Florida, Paysandú, Pando, Rocha, Los Cerrillos, Rincón del Pino y otras localidades, lo que le dará al encuentro un marcado carácter regional de ese país.