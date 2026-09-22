Histórico entrenador ganador clásico retorna a Valencia tras su paso por Estados Unidos

El entrenador Enrique Torres retorna a la actividad oficial en el Hipódromo Nacional de Valencia, luego de cumplir una etapa profesional en la hípica de Estados Unidos. Durante su estancia en Norteamérica, el profesional venezolano logró establecerse en el óvalo de Gulfstream Park, experiencia que fortaleció su trayectoria en el entrenamiento de Pura Sangre de carreras.

Reaparición en la cuarta competencia con la yegua Luisacáceres

El preparador firma su regreso a la arena carabobeña en el marco de la reunión número 24 de la temporada. Su reaparición en la programación oficial será en la cuarta competencia de la tarde, prueba pautada en distancia de 1.100 metros, donde presentará a la yegua Luisacáceres con la monta de Josué Moreno y la meta de reencontrarse con la victoria ante la afición del centro del país.

El recuerdo imborrable de Tío Llamal en el óvalo valenciano

Enrique Torres dejó una huella imborrable en el turf valenciano al conquistar múltiples eventos de grado por intermedio del valioso pistero Tío Llamal. El hijo de Sopran Fair en Missed Dues acumuló más de 20 victorias y se consagró como Caballo del Año en la temporada 2011 en el circuito de Cabriales. Además, el 30 de marzo de 2011, el alazán detuvo el cronómetro en 101"3 para los 1.700 metros, marca con la cual quebró un récord de pista de 28 años de vigencia en la arena de Valencia.

La reincorporación del experimentado entrenador añade atractivo a la jornada sabatina, ante la expectativa del público por el rendimiento de sus presentados en el tramo final del campeonato.