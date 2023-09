Suspenden a Johan Aranguren por este tiempo en La Rinconada

Este domingo 24 de septiembre se celebró la reunión de carreras número 37 en el hipódromo La Rinconada con nueve competencias durante la tarde dominical donde se volvió a romper el récord en monto jugado con más de 12.5 millones de bolívares, y donde Rod Hendrick sorprendió con la victoria en el Clásico José María Vargas por delante de El de Froix.

Al finalizar la primera válida, el jinete profesional Carlos Brito presentó un reclamo en contra de su colega Johan Aranguren ante la Junta de Comisarios del INH los cuales revisaron la repetición de la carrera, y luego de llegar a una decisión, comunicaron lo siguiente:

"El jinete CARLOS BRITO (RAGAZZINO N° 08), formula RECLAMO en contra del Jinete, JOHAN ARANGUREN (THE LAST DANCE Nº 09) alegando que al momento de darse la partida le quita la línea de a su conducido. Vista la repetición de la prueba a través del sistema Video, se pudo apreciar que al momento de darse la partida el ejemplar THE LAST DANCE Nº 09 se carga hacia adentro, cortándole la línea de carrera sin la distancia reglamentaria al ejemplar RAGAZZINO N° 08), razón por la cual esta Junta de Comisarios decide DISTANCIAR del TERCER al SÉPTIMO lugar al ejemplar THE LAST DANCE Nº 09 y SANCIONAR con SUSPENSIÓN por el término de DOS (02) SEMANAS al Jinete JOHAN ARANGUREN desde el 25/09/2023 hasta el 08/10/2023 ambas fechas inclusive, todo de conformidad con lo establecido el articulo Nº 243 del Reglamento Nacional de Carreras".

Aranguren venía de ganar en la tercera del programa con el ejemplar The Queen Nany en el Clásico Gustavo J.Avila.