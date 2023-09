Así quedaron los resultados de las carreras de Belmont-Aqueduct 21-9-2023

Este jueves 21 de septiembre se celebró una jornada más de carreras en la pista de Aqueduct, en el meeting denominado "Belmont At The Big A". La cartelera constó de nueve competencias y no hubo pruebas selectivas.

El puertorriqueño Irad Ortiz Jr. y Kendrick Carmouche, comparten honores al ser los jockeys más destacados de la tarde. Ortiz Jr. pasó de primero en la tercera carrera con Lookin At Roses, luego en la séptima con Exact Estimate y cerró la jornada con Zapruder. En cambio, Karmouche sorprendió en la cuarta con Duke of Hazzard y logró dos fotos más gracias a Rocco Strong en la sexta y Mariachi en la octava.

Por el lado de los entrenadores, no hubo profesionales que duplicaron. Todos consiguieron sus respectivas victorias en las carreras en las cuales sus pensionados pasaron la meta en ganancia.

PRIMERA CARRERA - 1.300 MTS - TPO 1:17.2

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 4 Mischief Joke Joel Rosario 3,30 2,10 2,10 2 3 Perliano Manny Franco 3,50 2,50 3 7 Officer Derick J.Alvarado 3,20 4 1 Fratellino T.McCarthy

Entrenador: Michael Maker. Retirados: 2 y 5.

SEGUNDA CARRERA - .1.600 MTS - TPO 1:34.4

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 3 Best Actor Flavien Prat 4,80 2,90 2,70 2 4 Sheriff Blanco J.L.Ortiz 4,30 3,10 3 6 Uncle Moonlight K.Carmouche 5,10 4 2 Baby Yoda J.Rosario.

Entrenador: Brad Cox. Retirado: 1

TERCERA CARRERA - 1.800 MTS - TPO 1:50.3

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 5 Lookin At Roses Irad Ortiz Jr. 7,40 4,10 3,30 2 6 Cut the Cord K.Carmouche 8,00 4,60 3 7 Mystic Night M.Franco 2,80 4 1 Portos J.Castellano

Entrenador: Guadalupe Preciado.

CUARTA CARRERA - 1.600 MTS (GRAMA) - TPO 1:35.2

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 4 Duke of Hazzard Kendrick Carmouche 11.00 3.40 2.60 2 2 Kuramata F.Prat 2.30 2.10 3 7 Call Me Harry J.Castellano 3.30 4 6 Winfromwithin M.Oliver

Entrenador: Rick Dutrow Jr.

QUINTA CARRERA - 1.200 MTS (GRAMA) - TPO 1:08.2

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 6 Queen of the Mud Flavien Prat 22,00 8,20 5,50 2 3 Material Witness M.Franco 4,20 3,10 3 4 You Only Live Once I.Ortiz Jr. 5,70 4 11 Catskill Humor D.Davis

Entrenador: H. Graham Motion

SEXTA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:36.3

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 2 Rocco Strong Kendrick Carmouche 6,60 4,00 2,70 2 9 Just Call Ray I.Ortiz Jr. 5,80 3,90 3 1A Two Thirty Five J.L.Ortiz 4,30 4 8 Invisible War M.Oliver

Entrenador: Michelle Giangiulio

SÉPTIMA CARRERA - 1.800 MTS (GRAMA) - TPO 1:48.3

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 1 Exact Estimate Irad Ortiz Jr. 10,40 6,20 2,90 2 5 Freedom Trail J.Ortiz 8,10 3,60 3 4 Daunt J.Castellano 2,20 4 8 Francesco Clemente F.Prat

Entrenador: Chad Brown. Retirado: 7

OCTAVA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:10.1

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 4 Mariachi Kendrick Carmouche 9,00 4,50 3,90 2 7 Zeebear J.Lezcano 7,40 5,60 3 6 Radio Red J.Rosario 4,50 4 2 D'ont Lose Cruz I.Ortiz Jr.

Entrenador: J.C.Kimmel

NOVENA CARRERA - 1.700 MTS (GRAMA) - TPO 1:42.1

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 9 Zapruder Irad Ortiz Jr. 7,70 3,80 3,00 2 12 Atlanta's Acuna J.Castellano 4,30 3,30 3 2 Charming Jim J.Lezcano 7,00 4 3 Screw Loose D.Davis

Entrenador: Joe Sharp. Retirados: 13-14-15-16. Pick 6 con 6: $30.207,50 - Pick 6 con 5: $226,25