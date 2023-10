Aquí están los favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión 38 en La Rinconada

El Bloque Dearmas cada semana publica la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada, Valencia y Rancho Alegre. Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico.

En la presente nota, se muestra un resumen de los favoritos de los pronosticadores que hacen vida en las revistas y suplementos del Bloque Dearmas. El criterio de puntaje que se adoptó fue el siguiente:3 puntos al primer favorito, 2 para el segundo y 1 para el tercero.

Velocity junto con Mateo of Boston son los máximos favoritos de la catedra, al obtener 15 puntos, En Segunda opción con 11 puntos aparecen: Coffey Time, Go Nany Go, Yes and Yes y Gran Dynabid, mientras con 10 unidades sumo Rivonella.

1era válida

Coffee Time 11

Go Nany Go 11

Princesa Manuela 4

Linda Bizkaia 2

2da Válida

Velocity 15

Draxler 7

The King Zeus 3

Baby José 3

El Trueno 2

Morralete 2

3era Válida

Mateo Of Boston 15

High Potential 8

Black Andrew 3

My Wayting Mate 3

Scouting Chief 2

4ta Válida

Rivonella 10

Decidida 9

Rosa Morena 6

Xiomistar 3

Doña Vero 3

5ta Válida

Yes And Yes 11

Money The Bank 6

El Gran Rocky 6

Abuelo Yeye 3

My Feeling Mate 1

6ta Válida

Gran Dynabid 11

Bloody Mary 9

Queen Greisa 8

Sweet Flower 2