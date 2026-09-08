Hermano de Li Tre Fratelli hará su estreno el próximo domingo en el Hipódromo La Rinconada

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La tercera competencia de la tarde del próximo domingo en el Hipódromo La Rinconada se correrá en un llamado para caballos nacionales e importados de 3 años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1100 metros, con participación de 10 ejemplares y hora de inicio a la 1:50 p.m.

En la misma hará su estreno Alfayiz, el hijo de Equine Perfection en Muñecota, por Taconeo. Lo entrena Riccardo D’Angelo y contará con la conducción de Franklin González Jr., quien, tras su arribo al país, logró su primera victoria el pasado domingo 6 de septiembre con el ejemplar Rey Enigma, bajo la preparación de Fernando Parilli Araujo.

Este alazán de tres años, nacido y criado en el Haras Urama, defenderá los colores del Stud “Sport Services 2.0”. Su madre, Muñecota, es madre de tres productos entre los cuales destacan Piccina Mía y Li Tre Fratelli.

Campaña de Li Tre Fratelli en La Rinconada:

La campaña de Li Tre Fratelli es de 11 victorias, 3 segundos, 3 terceros, 2 cuartos y 5 no figuraciones en 24 salidas a la pista. Entre sus logros más destacados se encuentran los Clásicos: Comparación (G1), Presidente de la República (G1), Burlesco (G2),José María Vargas (G2) y Millard Ziadie (G2).