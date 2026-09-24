Habla el jockey Luis Ramón Rodríguez en exclusiva para Meridiano

Este martes 22 de septiembre, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo al jockey venezolano Luis Ramón Rodríguez en un punto de control de seguridad ubicado en Las Cruces, Nuevo México.

Rodríguez, quien cumple campaña en Norteamérica desde el año 2010, fue retenido por agentes migratorios durante una revisión de rutina de su historial en territorio estadounidense. Sin embargo, este jueves 24 se hizo efectiva su liberación, gracias a las oportunas gestiones de la Comisión de Carreras de Nuevo México y del gremio de fustas (Jockeys’ Guild).

En exclusiva para Meridiano, el jinete nativo —ganador de 410 competencias en suelo estadounidense— relata lo sucedido y cómo logra salir airoso de un episodio que no solo lo ha marcado a él, sino a varios de sus compatriotas en distintas regiones de la Unión Americana.

Jockey venezolano involucrado en incidente habla para Meridiano

El pasado 16 de septiembre, Luis Ramón Rodríguez —conocido en el medio hípico venezolano como “L.R. Rodríguez”, según aparecía en las publicaciones hípicas— logró la victoria en la cuarta carrera del hipódromo de Albuquerque Downs, Nuevo México, a bordo de la yegua Siempre Naman, del establo de Rafael Barraza.

Seis días después, al transitar por un punto de control habitual, fue retenido por agentes de inmigración y posteriormente trasladado a un centro de detención en El Paso, Texas. “Para ir a Albuquerque debo pasar obligatoriamente por ese punto, por donde transito con frecuencia. Al detenerme, investigaron a fondo todas mis entradas y salidas de Estados Unidos, así como el estatus de mis visas de trabajo”, comentó Rodríguez en exclusiva.

“Gracias a Dios, la Comisión de Carreras de Nuevo México, por intermedio de su director ejecutivo Izzy Trejo, junto a entrenadores como Casey Lambert, Joel Marr, Danny Morales y Todd Fincher, entre otros, alzaron su voz de protesta ante mi detención. Me brindaron un respaldo incondicional tanto a mí como a mi familia”, señala el fusta.

Rodríguez, quien cumplió campaña en los hipódromos de Valencia y La Rinconada entre los años 2005 y 2007, registra este año en Estados Unidos 31 victorias, 23 segundos lugares y 31 terceros en 266 actuaciones, de acuerdo con el portal Equibase.com. Durante la difícil experiencia no estuvo desamparado, pues contó además con el respaldo de Jockeys’ Guild, institución que representa a más de 1.000 jinetes en Estados Unidos.

“Desconocía el enorme cariño y aprecio que tanta gente siente por mí. Siempre he sido una persona trabajadora, alegre y centrada en mi familia, y todo este amargo trance se transformó en algo positivo. A través de sus directivos, asesores legales y jinetes de trayectoria, el Jockeys’ Guild impulsó un movimiento nacional en apoyo a mi causa”, expresó con emoción.

Tras completarse las diligencias correspondientes, Luis Ramón Rodríguez fue puesto en libertad. El venezolano podrá cumplir con los compromisos firmados para este domingo 27 y lunes 28, fechas en las que conducirá a cinco ejemplares, siempre que porte el salvoconducto respectivo. Aunque el impase de la detención fue superado, los controles migratorios continúan rigurosos, especialmente en los estados limítrofes con México.