Gustavo Delgado habla sobre el futuro inmediato de The Puma

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Según el portal de hipismo The Thoroughbred Daily News, el entrenador venezolano “Derby Winner” Gustavo Delgado rindió declaraciones sobre el futuro cercano del ejemplar The Puma, el hijo de Essential Quality que viene de terminar en cuarto lugar en el Travers Stakes (G1) también conocido como el “Derby de Verano”, donde indica que podría volver a correr más pronto que tarde.

Meridiano: The Puma se alista para su próxima salida

El entrenador Gustavo Delgado estuvo en el establo donde se encuentra el potro, en Oklahoma Training Track, New York, donde se pudo conocer que está sobre la mesa la idea de enviar a The Puma al Pennsylvania Derby (G1) de un millón de dólares en premios a repartir en Parx Racing el 19 de septiembre, tras su cuarto lugar en el Travers Stakes, donde llegó bien y se mantiene en óptimas condiciones.

El Derby de Pensilvania resulta atractivo porque es una carrera contra caballos de tres años, una de las últimas oportunidades para hacerlo este año. Entre los que se espera que corran en la carrera de 1 1/8 millas se encuentran Further Ado, a quien The Puma derrotó en el Derby de Tampa Bay, e Iron Honor, que llegó segundo en el Preakness Stakes (G1).

Delgado afirma que no tiene ningún deseo de que The Puma se enfrente a caballos mayores, al menos no por ahora.

The Puma tiene una campaña de una victoria en seis presentaciones, todo este año, además de dos segundos y un tercero. Por ahora, el plan es que The Puma permanezca en Saratoga hasta que se tome una decisión sobre el Derby de Pensilvania. Si no va a Parx, probablemente regresará a Florida, la base de operaciones de Delgado.