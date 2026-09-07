Bob Baffert “record winner” en el Del Mar Futurity de Grado 1

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Este domingo en el hipódromo de Del Mar, ubicado en San Diego, California, desplegó una cartelera de once competencias que incluyó el Del Mar Futurity (G1) en distancias de 1,400 metros exclusiva para potros de dos años, en la cual Hughes, presentado por Bob Baffert con la monta de Juan Hernández, capitalizó la victoria luego de una pelea tenaz desde la partida con el ejemplar High Pronto en la recta opuesta.

Hughes le da el triunfo 20 en esta prueba al “Tío Bob”

El gran favorito Hughes luchó codo a codo con High Pronto en la recta opuesta, para luego rechazar un ataque por el interior de Phone Booth en el poste de cinco dieciseisavos y se distanció para lograr una victoria por 4 3/4 cuerpos este domingo, para darle a Bob Baffert su vigésima victoria en la carrera.

El entrenador, miembro del Salón de la Fama, presentó a dos de los cinco participantes y ahora acumula 195 victorias en carreras de stakes en Del Mar, más que ningún otro entrenador en la historia del hipódromo.

Hughes, hijo de Into Mischief en Union Rags por KP Dreamin, fue criado en Kentucky por Breffni Farm y se vendió por 675.000 dólares cuando tenía un año. Se mantiene invicto en dos actuaciones. La parte del premio de 180.000 dólares que recibió el ganador vino acompañada de un crédito de 30.000 dólares para la Breeders' Cup Dirt, destinado a las cuotas de inscripción para la Breeders' Cup Juvenile de 2 millones de dólares que se celebrará el 30 de octubre en Keeneland, lo que probablemente marcará el final de su temporada de dos años.

Dueño de la década

El legendario entrenador Bob Baffert ha alcanzado una cifra histórica de 20 victorias en el prestigioso Del Mar Futurity (G1). Esta extraordinaria trayectoria comenzó en 1996 con el recordado Silver Charm y se consolidó recientemente en septiembre de 2026 gracias al triunfo de Hughes.

La lista completa de sus 20 ejemplares ganadores incluye a los siguientes campeones: