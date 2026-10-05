Fully Subscribed le ganó el duelo a Counting Star y a Immmersive en el Juddmonte Spinster Stakes (GI)

En una prueba donde solo participaron tres yeguas este domingo en el hipódromo de Keeneland en una programación de diez competencias, se disputó el Juddmonte Spinster Stakes GI de $650.000, que entrega una entrada directa a la Breeders’ Cup Distaff GI, reservada para yeguas de tres y más años a disputarse en el mismo recinto a finales de este mes.

Estados Unidos: Fully Subscribed le ganó el duelo a Counting Star y a Immmersive

La cuatroañera Fully Subscribe con la monta del astro francés Flavien Prat consiguió este domingo su tercera victoria de manera consecutiva en el año, al quedarse con la edición 2026 del Juddmonte Spinster Stakes GI $650.000 en distancia de 1.800 metros en la arena del óvalo de Keeneland en Lexington, Kentucky.

La hija de Tiz The Law volvió a derrotar a sus “enemigas” de lote, Counting Star y a la ganadora del Premio Eclipse 2024, Immersive en una selectiva que da una entrada con todos los gastos pagos para correr en la Breeders’ Cup Distaff de finales de mes en el mismo recinto en el cierre del meeting y como parte de la edición 43 de la Copa de Criadores.

Immersive con su chaquetilla de Godoplhin tomó la delantera y marcó 24.19 en los primeros 400 metros y la primera media milla en 48.43, seguida a solo un cuerpo de las otras dos hembras, y en lso 1.200 metros con 1:13.00, fully Suscribed tomó la delantera y marcó 1:37.56 la milla y un tiempo final de 1:50.60 para generar un único pago de $3.08 a ganador.

Ahora, la pensionada de Chad Brown y propiedad de Klaravic Stables tiene una campaña general de seis triunfos en diez actuaciones y se acercó a los $1.5 millones en ganancias, buscará su primera prueba de la Breeders’ Cup en poco más de tres semanas.