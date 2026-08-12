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Si hay una persona que pueda hablar en la actualidad con conocimiento de causa sobre la carrera y el éxito en el turf nacional de Ángel Francisco Parra, no es otro que el comunicador e historiador, Fred Desiderio Carvajal, quien, además, tiene una opinión personal muy presente y fuerte sobre la calidad del ahora fallecido y cinco veces ganador del Casquillo de Oro, Ángel Francisco Parra.

La Rinconada: Fred Desiderio Carvajal: «El legado de Ángel Francisco Parra es incuestionable»

«El legado de Parra es Inconmensurable, además de incuestionable. Hombre calmado, inteligente, padre de familia, mejor amigo, en mi opinión muy personal, con reforzamiento el mejor jinete venezolano de todos los tiempos», manifiesta en el inicio de la conversación.

«Para reforzar mi idea con los requerimientos personales de Parra, la primera de ellas es la constitución física, ya que era de pequeña estatura, pero musculoso y sin excedentes en su peso, sin importar el peso que requiriera el ejemplar para la competencia», continuó. «además de la unión de los factores como inteligencia y fuerza en la conducción de los finos de carrera», complementó.

Para Desiderio Carvajal, la hazaña de Parra de ser el jinete con más victorias del clásico más importante del país, el Clásico Internacional Simón Bolívar GI, en la época que lo logró de la década de los 70, solo aumenta su grandeza, ya que lo hizo en tiempos donde había jinetes de altísima calidad, como el mismo Gustavo Ávila, Juan Vicente Tovar, el chileno Balsamino Moreira, entre otros.