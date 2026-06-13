Francisco Arrieta se apodera de Churchill Downs con tres victorias

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El hipódromo de Churchill Downs, sede de la carrera más importante del turf en Estados Unidos, celebró este sábado una intensa jornada de 11 competencias. En el marco del meeting de Kentucky, el jockey venezolano Francisco Arrieta firmó la actuación más destacada de la tarde tras lograr tres victorias en siete montas disputadas.

Inicio de la racha y doblete consecutivo

La primera visita de Francisco Arrieta al recinto de ganadores llegó en la segunda carrera del programa. El fusta criollo se impuso en un Maiden Claiming de $48,000 para ejemplares de tres y más años a bordo de Scuffle, un pensionado de Phillip D’Amato. El ejemplar registró un tiempo de 1:16.30 y dejó dividendos de $5.48 a Ganador, $3.08 al Place y $2.46 al Show.

Arrieta completó el doblete de forma inmediata en la tercera competencia con la potra Belleza Latina, presentada por el entrenador Carlos Muñoz. La dosañera triunfó en un Maiden Special Weight de $92,000 exclusivo para potras de dos años en distancia de 900 metros sobre la pista de arena. La corredora detuvo el cronómetro en 51.82 segundos y otorgó pagos de $6.16 a Ganador, $3.74 al Place y $2.48 al Show.

Triplete de triunfos en Kentucky

El jinete zuliano consolidó su Hat Trick personal en la octava competencia de la programación por intermedio de Lunar Module, un pupilo del entrenador Norm Casse. En un recorrido de 1,500 metros en arena, el purasangre fijó un tiempo oficial de 1:28.49, con un retorno para los apostadores de $10.12 a Ganador, $4.52 al Place y $2.78 al Show.

Tras esta brillante exhibición en Churchill Downs, Francisco Arrieta asumirá este domingo una agenda laboral de cinco compromisos de montas con el objetivo de extender su gran momento profesional.