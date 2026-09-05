Estos son los retirados de la Reunión N°22 en Valencia 05-09-2026

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Este sábado 15 de agosto, el Hipódromo Nacional de Valencia confeccionó una programación de nueve carreras correspondiente a la reunión número 22 de la temporada 2026, con una selectiva: El Clásico "Propietarios Valencianos" en recorrido de 2.000 metros, mientras que el atractivo del 5y6 Nacional comenzará en la cuarta competencia.

Hinava: Retirados Reunión 22

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH), en esta ocasión dio a conocer el viernes, un último listado de los ejemplares que han sido retirados de las competencias debido a razones médicas o decisiones reglamentarias. Esta práctica es fundamental para mantener la transparencia y el bienestar de los caballos participantes.

Meridiano: Motivos de los retiros en Valencia

De acuerdo con la información publicada por el INH, estos fueron los motivos:

2 carrera #3 Juan Aristoteles Edema de Miembros Posteriores

3 carrera #3 El de Will Muerte

5 carrera #3 Iron Time Exostasis de nudos de Miembros Anteriores.