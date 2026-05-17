Estos son los retirados de la Reunión N°21 en el hipódromo La Rinconada para el domingo 17-5-2026

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Este domingo 17 de mayo del 2026, el hipódromo La Rinconada celebrará la tercera fecha del segundo meeting del año en el marco de la reunión número 21 con una agenda de 12 carreras, donde se disputará una nueva edición del Clásico Gsutavo GI en distancia de 1.600 metros para yeguas de cuatro y más años, y el juego del 5y6 Nacional comenzará en la séptima carrera de la programación dominical.

La Rinconada: Retirados de la reunión 21 en el óvalo de Coche

Como todas las semanas, el Instituto Nacional de Hipódromos da a conocer el listado de ejemplares que no podrán participar en la reunión publica programada por distintos motivos, y en este caso, hasta los momentos, son tres los purasangres que no será de la partida, y dos de ellos, formaban parte de las pruebas del Juego de las Mayorías.

A continuación el listado de ejemplares que ha sido retirados hasta los momentos y las respectivas condiciones.

carrera número 4 #2 Super Girl Claudicación Miembro Anterior Izquierdo

Carrera número 8 #7 Kate and Me. Claudicación Miembro Anterior Izquierdo

Carrera número 10 #Willy Nillys. Leucocitosis