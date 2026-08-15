Estos son los retirados de la Reunión N°20 en Valencia 15-08-2026

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Este sábado 15 de agosto, el Hipódromo Nacional de Valencia confeccionó una programación de nueve carreras correspondiente a la reunión número 20 de la temporada 2026, con una selectiva: La Copa Tintorero, mientras que el atractivo del 5y6 Nacional comenzará en la cuarta competencia.

Hinava: Retirados Reunión 20

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH), en esta ocasión da a conocer este viernes por la mañana, un último listado de los ejemplares que han sido retirados de las competencias debido a razones médicas o decisiones reglamentarias. Esta práctica es fundamental para mantener la transparencia y el bienestar de los caballos participantes.

En esta ocasión, se ha informado que dos ejemplares no podrán competir en la mencionada reunión 20 del presente año. Esta noticia es relevante para los aficionados y apostadores, ya que la ausencia de estos purasangres puede influir en las expectativas de la carrera y en las estrategias de apuestas.

Los responsables del hipódromo trabajan arduamente para asegurar que todos los ejemplares estén en óptimas condiciones para participar, donde se prioriza siempre su salud y seguridad.