Estos son los retirados de la Reunión N°19 en el hipódromo de Valencia para el sábado 8-8-2026

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El óvalo del Cabriales celebrará este sábado una nueva edición del Clásico Independencia de Venezuela. El Hipódromo de Valencia (Hinava) disputará su reunión hípica número 19 del año. La programación oficial consta de nueve competencias. Además, se realizará el emocionante juego del 5 y 6 que buscará nuevo monto sellado en recaudación a partir de la tercera carrera de la jornada.

Meridiano: Información oficial de ejemplares retirados Valencia

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, a través de las redes sociales, la lista de los ejemplares que no participarán en la jornada número 19 de la temporada 2026.

Hasta la mañana de este sábado, según información oficial del Hipódromo Nacional de Valencia, (HINAVA), hay tres ejemplares retirados de manera oficial, los cuales son los siguientes:

1 carrera #3 Rinascente Herida de Miembro Anterior Derecho

4 carrera: #9 Roberto Erre Inapetencia

7 carrera #Resilience Torsión Testicular