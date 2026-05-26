Esto fue lo que escribió el jockey Edgard Zayas después de su caída de este lunes en Aqueduct

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La tarde de este lunes 25 de mayo del 2026 en el hipódromo de Aqueduct se realizó una jornada especial de nueve carreras en el marco del Memorial Day, donde en una de ellas, el jinete profesional Edgard Zayas rodó de un ejemplar en la octava carrera de la programación.

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Luego que los dueños del ejemplar Glint, dieran a conocer que el jockey boricua Edgard Zayas estaba estable y que solo había sufrido un pequeño corte en la cara y no había sido necesario que fuera al hospital, y el purasangre Glint también estaba estable.

El boricua Edgard Zayas utilizó su cuenta personal de la red social X, para enviar un mensaje de comunicación y calma a la afición hípica y sus aficionados: «Gracias a todos por las oraciones, mensajes y pensamientos positivos hoy. ¡Gracias a Dios estoy bien y logré salir sin lesiones!», escribió el látigo en su cuenta.

Zayas tomará descanso en lo que resta de la semana, hasta el viernes 29, donde volverá a montar en el óvalo de Gulfstream Park, en el inicio de la semana nueve del Royal Palm Meet con un total de seis compromisos de montas y tiene en tres fechas hasta 17 montas a realizar hasta el domingo 31 de mayo del año en curso.