Esto dice el informe del jockey de Emperifollado a los comisarios del INH

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Uno de los ejemplares que llamaba mucho la atención en la afición hípica para este domingo en La Rinconada, era el debut del importado Emperifollado, presentado por el entrenador Fernando Parilli Tota y con la monta del jockey profesional José Alejandro Rivero para el Stud Z.M en la nómina de la 11 competencia dominical y quinta válida del 5y6 nacional.

La Rinconada: Informe de José Alejandro Rivero de Emperifollado a los comisarios del INH

La carrera antes mencionada fue ganada por el ejemplar Pedro Antonio del entrenador Rubén Lanz con la monta del jockey profesional Yonkleiver Díaz con un tiempo de 73’3 en 1.200 metros y dejó un sorpresivo dividendo de 4.011,98 a ganador.

El debutante Emperifollado finalizaría fuera de la pizarra en dicha competencia y su jockey José Alejandro Rivero al momento de pasar por los comisarios de la pista indicó lo siguiente.

El jinete JOSE RIVERO del ejemplar EMPERIFOLLADO (USA) N° 10, informó que su conducido, a la altura de los 900 metros finales queda comprometido.

Así lo da a conocer la hoja de resoluciones de la Junta de Comisarios del INH que se publica en la cuenta oficial de la institución en las distintas redes sociales.