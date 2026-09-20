Esta es la suma que ganan Javier Castellano y Gustavo Delgado en el Pennsylvania Derby (G1)

Una gloriosa tarde para el hipismo venezolano se vive este sábado 19 de septiembre. El jinete Javier Castellano, miembro del Salón de la Fama en Estados Unidos, y el entrenador Gustavo Delgado Socorro triunfan en el millonario Pennsylvania Derby (G1) con el potro The Puma.

El cotejo, que reparte una bolsa de $1.000.000, representa el último gran desafío reservado para la generación nacida en 2023 previo a las Breeders’ Cup, programadas para el viernes 30 y sábado 31 de octubre en Keeneland.

Premio para The Puma y la dupla zuliana

La dupla de profesionales zulianos que conquistó el Kentucky Derby (G1) con Mage hace tres años vuelve a acaparar los titulares de la prensa hípica continental. The Puma pasa a dominar en los 600 metros finales y estuvo inalcanzable para su único rival en el tramo decisivo, Further Ado, conducido por Flavien Prat.

Del premio total, a The Puma le correspondieron $555.000 por la victoria. De esa cantidad, un 10 % ($55.500) es para el fusta Javier Castellano e igual cifra para el entrenador Gustavo Delgado.

Gracias a este lauro, The Puma alcanza $1.122.280 en ganancias globales, producto de dos victorias en siete actuaciones. El tresañero hijo de Essential Quality, le otorga a Castellano su tercer triunfo en la historia de este evento, mientras que para Delgado Socorro significa su primer éxito en la competencia insignia del óvalo de Bensalem.

Castellano, quien ya superó la mítica barrera de las 6.000 victorias en Norteamérica, se consolida aún más como el jinete venezolano más ganador de dinero en la historia del turf continental.