Entrenador suspendido y multado con 30 mil dólares en este hipódromo en Estados Unidos

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La Ley Integridad y Seguridad de las Carreras de Caballos en su apartado de multas y suspensiones especifica el caso del entrenador Vance Childers aparece multado y suspendido, en las resoluciones que publicadas en el portal de “resoluciones” de HISA y a través de los portales de la Unidad de Integridad y Bienestar de las Carreras de Caballos (HIWU).

Vance Childers suspendido por medicamento indebido

Entre las resoluciones de esta semana, el entrenador Vance Childers ha sido suspendido por un total de 46 meses y multado con un total de 30,000 dólares por una infracción relacionada con medicamentos fuera de competición y otra el día de la carrera, respectivamente, y por un cargo de posesión de Piper Methysticum (Kava), un antiinflamatorio prohibido.

El caso de Childers está estrechamente relacionado con el del veterinario Dr. Donald McCrosky, quien a principios de este año fue inhabilitado por un total de 24 años y multado con 300 000 dólares por nueve infracciones distintas. McCrosky era el veterinario de Childers y también lo fue de su abuelo hasta su jubilación en 2020.

Uno de los cargos contra Childers se refería a Tigger Attack (propiedad de la esposa de McCrosky), que dio positivo por la sustancia prohibida testosterona tras terminar quinto en Fanduel Sportsbook and Horse Racing el 29 de octubre de 2024.

El segundo problema se refería a otro resultado positivo de testosterona en una muestra tomada fuera de competición a Childersattack (propiedad, una vez más, de la esposa de McCrosky) el 16 de octubre de 2024.

El último aspecto del caso de Childers se refería al cargo de posesión de drogas.

El 12 de noviembre de 2024, dos investigadores de HIWU registraron el cuarto de aperos, el almacén de piensos, la oficina y el establo de Childers en Fairmount Park. Durante el registro, encontraron y confiscaron un recipiente etiquetado como "Easywillow" en el cuarto de aperos. En la etiqueta figuraba la sustancia prohibida Kava Kava.