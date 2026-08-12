¡En acción nuevamente! Narrador Robert Sánchez se reincorpora al Hipódromo V Centenario

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Este martes 11 de agosto, el hipismo de la República Dominicana recibió una excelente noticia: la inclusión del destacado narrador y locutor hípico Robert Sánchez a las transmisiones oficiales del Hipódromo V Centenario, en Santo Domingo.

Sánchez, de 34 años, regresa a su casa natal tras consolidar un importante recorrido internacional. En la comunidad latina es gratamente recordado por su destacado paso por el canal de YouTube Hípica TV.

Trayectoria y legado

El comunicador vuelve a Hípica Sensacional, programa producido por el propio Hipódromo V Centenario donde dio sus primeros pasos profesionales al lado de la leyenda del relato dominicano, Simón Alfonso Pemberton “El Mago”, y de José Luis Méndez, actual narrador oficial del circuito quisqueyano.

El desempeño de Sánchez está respaldado por más de 15 años de trayectoria, en los que destacan coberturas en hipódromos de Estados Unidos y Medio Oriente. Asimismo, produce el espacio digital En Acción con Robert Sánchez a través de Facebook, donde comparte informaciones de interés y entrevistas a personalidades del hipismo caribeño e internacional. Actualmente, también se desempeña como la voz oficial en español para las transmisiones de Parx Racing a través de la plataforma Agentes 305.

Una nueva etapa en el V Centenario

En este nuevo ciclo profesional, Robert Sánchez compartirá micrófonos con Yamilet Almánzar, Ángel Luis Mercedes y el ya mencionado José Luis Méndez. Como sello de su regreso, Sánchez narró este martes la tercera carrera de la programación en el V Centenario, en la que se impuso la yegua Muñeca sobre 1.400 metros, con la monta de Trusman Quevedo y el entrenamiento de Moisés Alou.

La incorporación de Sánchez añade un alto valor a la plantilla del V Centenario. Además de su destreza en el relato en vivo, aporta un profundo dominio del turf internacional, aspecto clave considerando que el recinto de la Autopista Las Américas comercializa las apuestas y transmite de forma habitual las jornadas de Estados Unidos y Puerto Rico.