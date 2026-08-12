¡Conmoción en el hipismo! El campeón de los 12 títulos de Grado 1 anuncian su retiro definitivo

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El mundo de las carreras de caballos despide a uno de sus guerreros más consistentes de los últimos tiempos. Reportes en redes sociales confirman el retiro definitivo de State Man, el sensacional corredor entrenado por el histórico Willie Mullins y conducido habitualmente por Paul Townend. El espectacular purasangre deja los óvalos con una trayectoria impecable y números que lo colocan directo en el olimpo hípico europeo.

Irlanda: El campeón de los 12 títulos de Grado 1 anuncia su retiro definitivo

A lo largo de su campaña, el noble corredor acumuló una impresionante efectividad. Sus estadísticas registran 20 salidas a la pista, con un saldo de 14 victorias. Su dominio absoluto en el máximo nivel se refleja en sus 12 triunfos en carreras de Grado 1 (G1), las pruebas más exigentes del calendario internacional.

Entre sus lauros más importantes destacan:

1 título en el prestigioso G1 Champion Hurdle

en el prestigioso G1 Champion Hurdle 3 coronas en el G1 Irish Champion Hurdle

en el G1 Irish Champion Hurdle 3 victorias en el G1 Punchestown Champion Hurdle

en el G1 Punchestown Champion Hurdle 2 trofeos en el G1 Matheson Hurdle

en el G1 Matheson Hurdle 2 éxitos en el G1 Morgiana Hurdle

Además de su legado de coraje y consistencia, State Man se despide con una impresionante fortuna en premios que asciende a £1,547,787 libras esterlinas. Los aficionados y el equipo de Closutton recordarán por siempre sus vibrantes saltos y su enorme corazón en cada pista que pisó.