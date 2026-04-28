Emisael Jaramillo se queda con otro Graded Stakes de Santa Anita Park

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Luego de tres semanas de acción del Hollywood Meet que se cumple en el hipódromo de Santa Anita Park hasta el próximo 14 de junio del año en curso, donde el jockey venezolano Emisael Jaramillo participa por primera vez como jinete fijo y en la jornada de carreras del sábado se quedó con la prueba más importante de la tercera semana.

Estados Unidos: Emisael Jaramillo suma otro Graded Stakes en Santa Anita Park

En la novena y última competencia de la programación sabatina en el hipódromo de Santa Anita Park, se disputó la edición 2026 del Royal Heroine Stakes G3, reservado para yeguas de cuatro y más años en distancia de 1.600 metros en grama con un premio de $100.000 a repartir.

La victoria fue para la presentada por Mark Glatt, Take A Breath (GB) con la monta del astro venezolano Emisael Jaramillo, con el cual hizo un tiempo de 1:35.95 en la milla de la prueba y generó dividendos de $11.20 a ganador, $5.60 el place y $3.20 el show de la carrera.

Para la yegua británica fue su segunda victoria en tres presentaciones en el año y la segunda de manera consecutiva en pruebas de grado, ya que venía de ganar el Santa Ana Stakes G3 el pasado 15 de marzo con el mismo Jaramillo. Ahora tiene una campaña completa de cinco victorias en 14 presentaciones.

Para el jockey venezolano fue su quinta victoria del meeting y se coloca entre los primeros cinco de la campaña, solo superado por Antonio Fresu, Juan Hernández y Armando Ayudo, quienes tienen ocho lauros cada uno. Para la cuarta semana de acción, Jaramillo tiene 24 compromisos de montas por cumplir, donde buscará acercarse más en el liderato y tiene otra oportunidad de victoria en el Stakes de la semana, al disputarse el Charles Whittingham Stakes G2, y el criollo participará con Mondego (GB), del trainer Michael McCarthy.