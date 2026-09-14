Emisael Jaramillo a una victoria de una hazaña para venezolanos que solo él mantiene activa en Estados Unidos

El estelar jinete venezolano Emisael Jaramillo selló un inicio de campaña brillante en el Hipódromo de Los Alamitos, California. El fustano criollo conquistó su primer triunfo del meeting en dupla con el legendario entrenador Bob Baffert, tras imponerse de manera impecable en el Becca Taylor Stakes (100.000 dólares) a bordo de la potra Dainey. Con este laurel, el guariqueño completó la proeza de ganar eventos selectivos en el exigente tridente de la Costa Oeste: Santa Anita Park, Del Mar y Los Alamitos.

Tras dominar el departamento de efectividad en Santa Anita y consolidarse en el Top 5 de los profesionales más ganadores en Del Mar, Jaramillo mantiene un ritmo arrollador que lo sitúa a las puertas de una marca histórica e inédita para el deporte venezolano.

El récord de las 11 temporadas doradas

El máximo ganador en la historia del hipismo venezolano registra 99 victorias en el año actual. Una sola foto en el recinto de ganadores lo separa de firmar su undécima campaña consecutiva con 100 o más triunfos en Estados Unidos. Este hito representa la racha activa más prolongada y consistente entre todos los jinetes venezolanos que cumplen campaña en el Norte.

La oportunidad de concretar la hazaña llegará este sábado 19 de septiembre en el óvalo de Parx Racing, en Filadelfia. El circuito albergará una cartelera de gala compuesta por 15 competencias, entre las cuales destacan ocho pruebas de grado.

Conducción estelar en las selectivas de Filadelfia

Aunque la prueba cumbre de la jornada sabatina será el prestigioso Pennsylvania Derby (G1) dotado con 1 millón de dólares, el oriundo de Tucupido concentrará sus fuerzas en el antesala estelar: el Gallant Bob Stakes (G2). Esta competencia, que reparte una bolsa global de 400.000 dólares en un trayecto de velocidad de 1.200 metros, está reservada para potros de tres años.

En dicho cotejo, Jaramillo firmó el compromiso para guiar las riendas del veloz prospecto Captivator, un cotizado corredor que entrena el experimentado John Sadler. La combinación de jerarquía profesional y un ejemplar en plenitud de condiciones perfila el escenario ideal para que el campeón venezolano alcance la ansiada cifra redonda.