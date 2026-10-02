¿El prospecto de la generación dosañera? La potranca que paró los relojes en 65.2 para los mil metros en La Rinconada

El óvalo de Coche afina detalles para la celebración de la reunión 39 de esta temporada 2026, pautada para este domingo 4 de octubre. A partir de la 1:00 de la tarde se correrán 13 emotivas competencias, con la mirada puesta en la séptima carrera, escenario del Clásico Jockey Club de Venezuela sobre 1.800 metros.

La Rinconada: Dosañeras en acción sobre los 1.200 metros

La décima competencia del programa está programada para potrancas nacionales e importadas de dos años, debutantes o no ganadoras. La prueba cuenta con nueve ejemplares inscritos de manera oficial y tiene su hora de largada fijada a las 5:15 de la tarde.

Entre las participantes surge una enorme expectativa por el debut de Colorada, castaña que vestirá el número nueve en la gualdrapa. Las miradas se posan sobre la pupila de Fernando Parilli Tota debido al potencial de su pedigrí de carrera y la calidad que demostró en sus aprontes previos. La defensora del Stud "ZM" saltará a la pista bajo la conducción del jinete José Alejandro Rivero.

La Rinconada: Ajuste impecable en la mañana del miércoles

Durante la jornada de ejercicios del pasado miércoles 30 de septiembre de 2026, la potranca dejó excelente impresión sobre la arena capitalina. En su trabajo en silla registró tiempos de 14.0, 27.2 y 40.1 para los primeros 600 metros, completó los 800 en 53.1 y los 1.000 metros en 65.2. Cerró su ejercicio con un remate de 12.4 y paró los 1.200 metros en 80.4 de forma cómoda.

Con esta demostración, Colorada reúne los argumentos necesarios para estrenarse por todo lo alto, en una tercera válida que luce bastante pareja en el papel.