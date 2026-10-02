Alerta de buen dividendo en la prueba de cierre: La carta tapada que realizó un buen ajuste y va por la victoria

El óvalo de Coche afina detalles para la celebración de la reunión 39 de esta temporada 2026, pautada para este domingo 4 de octubre. Las acciones arrancan a la 1:00 de la tarde con un programa de 13 competencias, donde el Clásico Jockey Club de Venezuela sobre 1.800 metros destaca como el evento central a la altura de la séptima carrera.

La Rinconada:Lote parejo en la prueba de los acumulados

La décima tercera competencia del programa cierra la jornada dominical en el tradicional tiro de 1.400 metros. Esta carrera reservada para caballos de tres años, debutantes o no ganadores, reúne a una nutrida nómina de 14 inscritos y promete un atractivo dividendo en el juego de las mayorías.

En este lote resalta la presencia de El Gran Jhosue, castaño del Haras La Orlyana que vestirá el número 13 en la gualdrapa. El presentado por Luis Peraza saldrá a la pista bajo la conducción de Franklin González Jr. El descendiente de King Seraf viene de figurar cuarto a solo cuatro cuerpos del uruguayo Uvamataojo, tras medirse previamente ante los mejores de su generación en pruebas de grado.

La Rinconada: Ajuste cómodo en la jornada del miércoles

El castaño dejó una grata impresión durante su apronte del pasado miércoles 30 de septiembre de 2026. En su trabajo en silla de segunda vuelta marcó pasos de 14.3, 27.1 y 40.0 para los 600 metros, completó los 800 metros en 53.2 y los 1.000 metros en 66.3 , su remate fue de 12.4 totalmente cómodo y paró los 1.200 metros en 81.3. Con esta demostración, El Gran Jhosue reúne las condiciones para decidir la competencia de cierre y abonar un jugoso dividendo.