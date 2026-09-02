El mejor jinete del mundo viaja a Estados Unidos para montar en Kentucky Downs

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En pleno desarrollo de la exquisita temporada de carreras que se disputa anualmente en el hipódromo de Kentucky Downs, ha llegado una noticia de impacto que realzará el espectáculo hípico en el recinto ubicado en Franklin.

Ryan Moore, considerado el mejor jinete del mundo, estará presente en la jornada de este próximo 5 de septiembre. El británico conducirá a dos ejemplares en pruebas de alto valor, como parte de una tanda hípica que promete desarrollarse bajo un inclemente sol.

Fusta europea de alto nivel

Próximo a cumplir 43 años este 18 de septiembre, Moore es un jockey de clase mundial que genera gran expectativa cada vez que compite en Estados Unidos. Su visita a Norteamérica no es casualidad: participará en un par de competencias cuyas bolsas se ubican entre las más altas de este selecto meeting.

Su primer compromiso será en la séptima carrera del sábado, el AGS Kentucky Turf Cup Invitational Stakes, prueba de Grado 2 en recorrido de 1 1/2 millas (2.400 metros). Allí conducirá a Ethical Diamond (Ire), ganador de la Breeders’ Cup Turf (G1) del año pasado. El pensionado de Willie Mullins, que viene de triunfar en el Ballyroan Stakes (Grupo 3) en Leopardstown, disputará una bolsa de $2 millones a repartir y desafiará al favorito Burnham Square, vencedor del Arlington Million (G1) en Colonial Downs.

Luego, Moore se montará sobre Causeway (Ire), un potro de tres años de Coolmore presentado por Aidan O’Brien, en el Nashville Derby Invitational Stakes (G2). Esta es la segunda prueba en césped más rica de Norteamérica, con $3 millones en juego. El purasangre, ganador de cinco de sus siete actuaciones (incluidas dos carreras de grupo), se enfrentará a once rivales en la distancia de una milla y cinco dieciseisavos (2.100 metros).

Más allá de los jinetes estelares de Estados Unidos que verán acción, la incorporación de Moore a la nómina reafirma el prestigio de Kentucky Downs como un paraíso millonario para profesionales y ejemplares. Su trazado al estilo europeo le otorga un toque aún más especial a las competencias.