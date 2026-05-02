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El Magnifico: Conoce la historia del “caballo escolta” de los tres últimos ganadores del primer paso de la triplecorona en Estados Unidos

Cábala o superstición envuelven al famoso Pony Boy

Por

Darwin Dumont
Sabado, 02 de mayo de 2026 a las 09:30 am
El Magnifico: Conoce la historia del “caballo escolta” de los tres últimos ganadores del primer paso de la triplecorona en Estados Unidos
Harley guía de Always a Runner (Kentucky Media)
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Dentro de los deportes siempre existe lo que llaman “Cábala o superstición” para cada deportista o jugador dentro de las apuestas de azar. Esto no escapa de la hípica mundial. Harley es un famoso y querido caballo de tiro de raza American Sugarbush, conocido principalmente por trabajar como "pony" (guía) en el hipódromo de Churchill Downs, hogar del Derby de Kentucky.

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Harley apodado como el “El Magnifico” es reconocido por su gran tamaño (más de 900 kg), pelaje negro tipo Appaloosa, mide unos 1.78 metros (17.2 manos) de altura. Es casi el doble de grande y tres veces más ancho que los purasangres que custodia y su carácter dócil, siendo esencial para calmar o guiar a los purasangres antes de las carreras.

Su propietaria, es Monnie Goetz, una experimentada mujer de caballos de Nebraska, lo compró cuando apenas era un potrillo de seis meses. Hoy cuenta con 16 años.

Harley, se ha vuelto tan popular que los aficionados suelen gritar su nombre desde las gradas. Su estatus de celebridad se consolidó cuando la marca de coleccionables Breyer Horses lanzó una figura a escala en su honor, un reconocimiento usualmente reservado para campeones mundiales.

Este “Pony Guía” se ha hecho mediáticamente viral porque ha sido escolta de Sovereignty ganador del Kentucky Derby (G1), Good Cheer, ganadora de la Kentucky Oaks (G1), ambos la pasada temporada, y ahora Always a Runner, ganadora de la Oaks, de la presente temporada.

La pregunta del millón: ¿Cuál guiará Harley para la edición 152 del Kentucky Derby (G1)?

 

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