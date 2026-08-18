El Jockey Club planea expulsar a Marshall Gramm como miembro tras la investigación de HISA

Suscríbete a nuestros canales

Según un reporte exclusivo de BloodHorse.com, el prestigioso Jockey Club de Estados Unidos anunció que iniciará los procedimientos formales para retirar de sus filas al reconocido propietario y criador Marshall Gramm.

Estados Unidos: El Jockey Club planea expulsar a Marshall Gramm como miembro

Esta drástica medida surge directamente como respuesta a la investigación de la Autoridad de Integridad y Seguridad de las Carreras de Caballos (HISA). El organismo rector acusó a Gramm de violar múltiples reglas de fraude al acceder de forma no autorizada a historiales veterinarios confidenciales de ejemplares que no le pertenecían.

A través de un comunicado oficial difundido por BloodHorse.com, los comisarios del Jockey Club condenaron enérgicamente las acciones de Gramm. La institución fue tajante al aclarar los siguientes puntos para frenar especulaciones en la industria:

Sin privilegios: El estatus de Gramm como uno de los aproximadamente 135 miembros por invitación del Jockey Club no le otorgaba ningún tipo de acceso especial o preferencial a datos protegidos.

El estatus de Gramm como uno de los aproximadamente 135 miembros por invitación del Jockey Club o preferencial a datos protegidos. Sistemas limpios: Los servidores y bases de datos internos del propio Jockey Club nunca fueron vulnerados ni sufrieron brechas de seguridad. El incidente ocurrió estrictamente en el portal digital que opera HISA.

Por su parte, Gramm ha negado rotundamente los cargos de hackeo informático. El propietario sostiene que la información médica estaba totalmente visible y disponible a través de su cuenta de usuario regular y autorizada, argumentando que HISA lo está utilizando para desviar la atención de las fallas críticas de seguridad informática presentes en su propia plataforma.