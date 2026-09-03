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La programación de carreras de este domingo en el hipódromo La Rinconada comenzará a partir de las 1:00 de la tarde con un ciclo de ocho carreras no válidas que finalizará con la primera carrera del loto hípico antes del inicio del 5y6 Nacional.

La Rinconada: El ajuste de este nieto de Chayim lo dejó listo para ganar el domingo en una de las no válidas

En la séptima carrera no válida de la tarde de domingo se ha reservado una prueba para caballos nacionales o importados de siete y más años, ganadores de hasta tres carreras, en una distancia de 1.200 metros donde hay una nómina de nueve purasangres a competir, donde el entrenador Fernando Parilli Araujo firmó la presentación del tordillo Rey Enigma con Franklin González Jr. en la silla para los colores del Stud Play Linda Abril.

El hijo de Tabiaan en Great News por Chayim viene de finalizar séptimo en su última presentación, con Oliver Médina en el lomo con un crono de 76 en 1.200 metros, se presenta como un firme candidato en el lote para alcanzar el triunfo.

El nieto del afamado semental Chayim, padre del purasangre venezolano con la mejor campaña pistera interacional, como lo ha sido Remarkable News, buscará su segunda victoria en seis actuaciones, viene de dejar un ajuste final que lo deja listo para tomarse la foto.

15,2 29,3 43 (600MTS) (ES) 56,4 2P 74,4/ DE 2DA VUELTA, MUY COMODO, informó la división de tomatiempos del INH.

Rivales a vencer:

El Gran Rulos con la conducción del jinete profesional Álvaro Finol se presenta en condiciones.

Price of Success: la monta del recién graduado Winder Veliz que vive un gran momento, le da ventaja en el lote.

Ademán: Los hijos de Vacation viven un gran momento y este ejemplar no lo podemos dejar por fuera.